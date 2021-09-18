بومرداس: حجز 315 قرص مهلوس كانت موجهة للترويج

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس من توقيف شخصين كانا يروجان المهلوسات بأحد الأحياء.الموقوفلن يبلغان من العمر 23 و33 سنة ينحدران من ولاية بومرداس، أحدهما مسبوق قضائيا.

حيث تم ضبط أين بحوزتهما داخل مركبة سياحية على 60 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.بالَإضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس و مبلغ مالي قدر بأكثر من 30000دج من عائدات الترويج.

، ومع مواصلة في إجراءات التحقيق تم تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهما تم حجز 255 قرص مؤثر عقلي كانت موجهة للترويج . ، ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية

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