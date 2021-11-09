بومرداس: حجز 7 قناطير من السميد الفاسد ببرج منايل

تمكن أعوان الرقابة التابعين لمفتشية التجارة لبرج منايل ببومرداس، من حجز أزيد من 7 قناطير من السميد الفاسد. والذي كان موجها للبيع والإستهلاك البشري.

كما تمت العملية رفقة أعوان أمن دائرة برج منايل، حيث أسفرت عن حجز وإتلاف 7 قناطير من السميد غير صالح للإستهلاك. حيث كان السميد مخزنا في ظروف غير ملائمة تنعدم للنظافة، وسط الأوساخ والحشرات.

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تمكنت عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران بالتنسيق مع مديرية التجارة من اكتشاف مرآب تم تحويله لمخزن غير شرعي تم حجز بداخله على لحوم غير صالحة للاستهلاك كان صاحبها بصدد توزيعها على محلات الاكل الخفيف والجزارة.

كما تمت هذه العملية النوعية استغلالا لمعلومات تفيد بتحويل اشخاص لمراب مسكن بحي بتيلاك إلى مخزن قصابة. بعد مداهمة المكان تم ضبط 10 قناطير من أحشاء بقر، 347 كلغ أحشاء مهيأة على شكل عصبان نيئ. و237 كلغ من الأرز المطحون، و160 كلغ من البصل محضر ومهيأ للاستعمال كانت مخزنة بطريقة تنعدم فيها شروط النظافة والتبريد.

بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري لبلدية وهران تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. كما أنها مخالفة لشروط الحفظ والنظافة مع بيع سلع غير صالحة للاستهلاك.

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