بومرداس.. دخول الوحدة الثانوية للحماية المدنية حيز الخدمة

أشرفت والي ولاية بومرداس، اليوم الأحد، على وضع حيز الخدمة الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الناصرية والتي أطلق عليها إسم الشهيد بلحديد علي.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الوحدة تهدف إلى توفير حماية للأشخاص والممتلكات والتدخل في أقرب وقت ممكن. خاصة ما تعلق الأمر بحوادث المرور و حرائق الغابات بالدرجة الأولـى .

وأشار ذات المصدر أن العدد الإجمالي لوحدات التدخل عبر ولاية بومرداس أصبح 12 وحدة

– وحدة رئيسية

– وحدات ثانوية

– وحدات قطاع

– وحدة بحرية

كما أكدت الحماية أن هذه الخطوة تدخل في إطار تحسين وتفعيل النشاط العملي لمديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس وتدعيماً للوحدات الموجودة عبر تراب الولاية و نظرًا للموقع الإستراتيجي للولاية من جهة ومن جهة أخرى بالنظر للأخطار المحيطة والخاصة بها، فإنه بات من الضروري العمل على تشكيل حزام أمني يتماشى مع التطور السريع الإجتماعي و الإقتصادي الذي تعرفه الولاية.