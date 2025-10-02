بومرداس .. دخول محطة تحلية مياه البحر “كاب جنات 2” مرحلة الإنتاج الكامل

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الخميس، دخول محطة تحلية مياه البحر “كاب جنات 2” بولاية بومرداس مرحلة الإنتاج الكامل.

وأكدت سوناطراك، في بيان لها، أن المحطة دخلت حيز الإنتاج بكامل طاقتها التشغيلية البالغة 300 ألف متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل 300 مليون لتر من المياه المحلاة يوميًا.

واعتبرت سوناطراك هذا الإنجاز تتويجًا لمسار تقني وتجريبي شامل، أعقب التدشين الرسمي للمحطة من طرف رئيس الجمهورية، بتاريخ 11 مارس 2025.

أضاف البيان أنه بوضع هذه المنشأة قيد الخدمة الكاملة، تؤكد سوناطراك. عبر فرعها - الشركة الجزائرية للطاقة – التزامها الثابت بتنفيذ البرنامج الوطني التكميلي الأول لتعزيز الأمن المائي. في آجال قياسية تعكس العزم الوطني على مواجهة التحديات المرتبطة بِشُحِّ الموارد المائية.

كما يبرز المشروع نجاح المقاربة الوطنية الرامية إلى تعبئة الكفاءات الجزائرية وتثمين خبراتها. إذ تولّت المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى – فرع سوناطراك – إنجاز المحطة عبر كامل مراحلها.

وتعَدُّ محطة “كاب جنات 2” مكسبًا استراتيجيًا يعزّز السيادة المائية للجزائر. ويُجسّد ريادة سوناطراك فاعلًا اقتصاديًّا وطنيًّا رائدًا في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات البُعد التنموي المستدام. خدمةً للاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء.