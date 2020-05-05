بومرداس: دخول مخبر للكشف عن فيروس كورونا حيز الخدمة بمستشفى الثنية

أخبار الجزائر
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بومرداس: دخول مخبر للكشف عن فيروس كورونا حيز الخدمة بمستشفى الثنية
بقلم إيمان عياش

تم اليوم الثلاثاء دخول المخبر الجديد لتحليل وباء كورونا حيز الخدمة بمستشفى الثنية ولاية بومرداس، حسب ما جاء عبر الصفحة الرسمية لمديرية الصحة للولاية.
وسيخفف المخبر الضغط على معهد باستور وكذا الحصول على النتائج في وقت قياسي، كما سيغطي هذا المخبر ولايتي بومرداس والبويرة.


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