بومرداس.. دخول مركب تكرير السكر مرحلة الإنتاج قبل نهاية 2024

أكد وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، ببومرداس، أن مشروع إنجاز مركب تكرير السكر لبلدية الأربعطاش، الذي صودر بقرار نهائي من طرف العدالة وتم ضمه إلى مجمع مدار العمومي، سيكون جاهزا و يدخل مرحلة الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية.

و في تصريح صحفي على هامش زيارة معاينة و تفقد للولاية، ثمن الوزير إرادة الإطارات القائمة على المشروع. من أجل إطلاق تجارب الإنتاج الأولية بهذا المركب قريبا والدخول بعدها في مرحلة الإنتاج و التسويق الفعلي قبل نهاية السنة الجارية.

ودعا عون إلى ضرورة تجند الجميع من أجل استكمال إنجاز و تسويق منتجات هذا المركب الحيوي الذي يدخل. رفقة مشروع مصنع إنتاج الزيوت النباتية بولاية جيجل الجاري إنجازه حاليا، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وهما مشروعان “تعول عليهما الدولة كثيرا من أجل ضمان الاستقلالية في توفير هذه المواد للمواطن .

وأوضح الوزير أن هذا المشروع حيوي وواعد من حيث الحجم الإنتاجي للمؤسسة والتكنولوجيا. وحداثتها المدرجة ضمنه لصناعة وتكرير السكر.

وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة لهذا المركب المنجز على مساحة 14 هكتار قابلة للتوسعة مستقبلا. حسب التوضيحات التي قدمت للوزير، ب 2000 طن يوميا من مختلف أنواع السكر كما أنه سيوفر 1200 منصب شغل .

ولدى وقوفه على مدى تقدم أشغال تزويد الحظيرة الصناعية بالأربعطاش بمختلف الشبكات. لفت إلى أن العمل جار من أجل تزويد هذه المنطقة بمؤسسة متخصصة تقوم بالتسيير العصري للمكان. كما ألح على “ضرورة تأمين و تسييج هذه المنطقة الحيوية بالكامل لحمايتها، داعيا القائمين عليها إلى تدارك بعض التأخر المسجل في عملية تهيئتها.

واعتبر الوزير لدى معاينته للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية بمدينة بومرداس، أن هذا الأخير يعد سندا حقيقيا للقطاع. في مجال التكوين، داعيا إلى ضرورة التحول نحو نمط التسيير وفق عقود النجاعة لأن ذلك هو “الحل الوحيد لتحقيق التأقلم مع المستجدات و التقدم في المجال.

وفي هذا الصدد، أكد السيد عون أن سنة 2024 ستكون آخر سنة لإتمام عمليات التقييم لجميع البرامج. و الإطارات و المسيرين لمختلف المعاهد و الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاعه الوزاري.

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