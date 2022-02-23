بومرداس: سارقو أغطية البالوعات في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني لولاية بومرداس من إلقاء القبض على مجموعة أشرار قامت بعدة عمليات سرقة مست المواطنين و ممتلكاتهم.

وفي بيان لمصالح أمن الولاية، فإن الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و 30 سنة.

حيث تم إسترجاع 20 غطاء بالوعات تم إقتلاعها من أماكنها و إخفاءها قصد بيعها مما شكل خطرا كبيرا على المارة. و كذا مستعملي الطريق.

إلى جانب أدوات كهرومنزلية و أدوات التهيئة و الصيانة خاصة بالبناء و غيرها من مواد الحديد التي كانت تنقل على متن سيارة نفعية قصد بيعها.

هذا و بعد تحويل المشتبه فيهم في القضيةـ تم إنجاز ملفات قضائية ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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