بومرداس: سارقو أغطية البالوعات في قبضة الأمن
تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني لولاية بومرداس من إلقاء القبض على مجموعة أشرار قامت بعدة عمليات سرقة مست المواطنين و ممتلكاتهم.
وفي بيان لمصالح أمن الولاية، فإن الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و 30 سنة.
حيث تم إسترجاع 20 غطاء بالوعات تم إقتلاعها من أماكنها و إخفاءها قصد بيعها مما شكل خطرا كبيرا على المارة. و كذا مستعملي الطريق.
إلى جانب أدوات كهرومنزلية و أدوات التهيئة و الصيانة خاصة بالبناء و غيرها من مواد الحديد التي كانت تنقل على متن سيارة نفعية قصد بيعها.
هذا و بعد تحويل المشتبه فيهم في القضيةـ تم إنجاز ملفات قضائية ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
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كما أطاحت الشرطة القضائية لزموري بولاية بومرداس، بمسبوقين قضائيا استغلوا شغور منزل و غياب صاحبه للسطو على ممتلاكاته المنزلية.
وفي بيان لأمن الولاية، فقد عالجت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري زموري ببومرداس قضية سرقة راح ضحيتها أحد المواطنين من بلدية زموري.
حيث إستغل أشخاص مشبوهين غياب الضحية عن مسكنه العائلي ليقوموا بالتسلل و الإستيلاء على ممتلكاته المنزلية المتمثلة في أدوات كهرومنزلية و عتاد صيانة.
إلى جانب مقتنيات و أشياء أخرى كانت بداخل المسكن، حيث قام عناصر الشرطة بفتح تحقيق حول ملابسات القضية.
بالمقابل مكنت التحريات من توقيف أربعة أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 17 سنة و 41 سنة.
كما تم حجز و إسترجاع جميع المسروقات التي كان يخفيها المشتبه فيهم مع الأدوات المستخدمة لتنفيذ الجريمة.
و بعد إستكمال إجراءات التحقيق و إعداد ملفات قضائية تم تقديمهم أمام العدالة.