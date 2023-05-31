قناة النهار بومرداس: سكنات شيدت على حافة وادي يسر ببلدية عمال تهدد حياة قاطنيها بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ماي 2023 - 23:38 شارك غرِّد أرسل 18 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wCQoN اقرأ أيضا كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة قناة النهار 15 ماي صريح جدا: المجاملة عند الجزائريين.. سلوك لتلطيف العلاقات أم نفاق قناة النهار 28 ماي صريح جدا: هذا هو أجمل خبر تلقاه الجزائري في حياته .. قناة النهار 27 ماي أمينة يونسي: إنشاء بنك البذور حتمية لأن تكلفة إقتنائها من الخارج أًصبحت مكلفة قناة النهار 22 ماي دلال خير: طفل يعيش في عالم صامت ينتظره مستقبل مجهول.. حله الوحيد هو زراعة القوقعة قناة النهار 26 ماي تصريحات قوية لوالي وهران ضد مدرب الحمراوة بعد الخسارة أمام الجياسكا.. قناة النهار 22 ماي يوسف..قصة تحدي لطالب دكتوراه كفيف توجت مجهوادته بالنجاح في عدة شهادات قناة النهار 20 ماي أمطار طوفانية تجتاح واد الرمال بميلة.. والسكان يفضحون البريكولاج قناة النهار 26 ماي تيارت: أراء متباينة للموالين حول القانون الذي يجرم ذبـ.ح أنثى الماشية قناة النهار 29 ماي والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال قيمة مضافة للولاية قناة النهار 30 ماي