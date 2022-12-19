بومرداس.. سكنات LPL للبيع وهذه صورها

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الإثنين، في بيان لها عن فتح باب الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر في ولاية بومرداس.

وحسب بيان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فإنه سيتم إعادة فتح الموقع الالكتروني للتسجيل بموقع 132 مسكن ترقوي حر بودواو ولاية بومرداس.

وأوضح المصدر نفسه، بأن التسجيل يكون عبر الرابط https://www.enpi-net.dz/LPL ابتداء من يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 على الساعة11:00 صباحا.

كما يشمل الموقع شقق ذات اربعة غرف و خمسة غرف .

أما فيما يخص سعر السكنات فهي على النحو التالي :

– تتراوح مساحة شقة ذات أربعة غرف من 114.6 متر مربع الى 116.5 متر مربع.

يبدا سعر شقة ذات اربعة غرف مع المراب من370.00 233 16 دج الى 245.00 492 16 دج .

– تتراوح مساحة شقة ذات خمسة غرف من 129.9 متر مربع الى 131.7 متر مربع.

يبدا سعر شقة ذات خمسة غرف مع المراب من 995.00 317 18 دج الى 245.00 563 18 دج .

كما دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الراغبين في اقتناء هذه السكنات بزيارة الموقع https://www.enpi-net.dz/LPL/ من اجل معاينة المشروع عن بعد.

( اختيار رقم 01 )