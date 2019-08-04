بومرداس.. شرطة دلس تطيح بشبكة سطو سرقت ورشة عمل

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة دلس ولاية بومرداس، من تفكيك عصابة أشرار تستهدف محلات وورشات بناء للإستيلاء

على معدات وأغراض ثمينة من الحظيرة، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الأحد .

وتعود حيثيات القضية إلى الإعتداء على حارس ليلي يعمل بإحدى ورشات البناء من طرف شخصين بواسطة قارورة غاز مسيلة للدموع

وإغتنامهم فرصة فقدانه الوعي من أجل الإستيلاء على محرك آلة رافعة، ليقوم الضحية بإيداع شكوى الإعتداء والسرقة الذي قام به

هذين الشخصين لدى مصالح الشرطة التي قامت على الفور بفتح تحقيق في القضية، أين تم التعرف على المتورطين الذين قاموا

بعرض المحرك للبيع لأحد المواطنين ويتعلق بشخصين مشتبه فيهم يبلغان من العمر مابين 17 و37 سنة، ينحدران من مدينة دلس.

وتمت عملية نقل المحرك من مكان إلى آخر بمساعدة شخصين في العشرينات، ليقوم عناصر الشرطة بإلقاء القبض عليهما

وتحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق، مع إنجاز ملفات قضائية ضدهم، ليتم بعدها تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.