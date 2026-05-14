بومرداس: شل نشاط جماعة إجرامية مختصة في بيع نقل وترويج المؤثرات العقلية

تمكن مستخدمي الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالثنية في بومرداس من شل نشاط جماعة إجرامية منظمة مختصة في بيع. نقل وترويج المؤثرات العقلية.

وتعود حيثيات القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بزموري. مفادها محاولة قيام مجموعة من الأشخاص عقد صفقة شراء واستلام شحنة من المؤثرات العقلية بإستخدام مركبة سياحية. على مستوى إقليم بلدية قورصو.

ليتم تنشيط عنصر الاستعلام مع وضع خطة محكمة ومداهمتهم أثناء عملية عقد الصفقة. بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالثنية. بعد غلق جميع المنافذ المحتمل هروب أفراد العصابة منها ليتم بعدها الإطاحة بهم.

ومكنت العملية من توقيف 4 أشخاص وحجز 13320 قرص مهلوس نوع بريغابلين 300 ملغ ومركبتين سياحيتين أستعملتا في الجريمة.

وفور استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

