عالجت محكمة برج منايل بحر الاسبوع الفارط قضية إحتجاز وإغتصاب إمراة ألمانية تعمل كمستشارة تقنية بمؤسسة التعاون الدولي giz بالقبة في العاصمة.*

وتعود تفاصيل القضية أين إقترح رجل صاحب 38عاما وطليقته العشرينية على الضحية ذات 30 عام مرافقتهما في جولة إلى العاصمة.

إلا انهما غيرا من وجهتما وتم إحتجازها بمسكن المتهم الواقع بكاب جنات ولاية بومرداس .

وهناك تعرضت للاغتصاب من طرفه ولحسن حظها تمكنت من التسلل من الشقة بعد نوم الزوجين و الاتصال بمصالح الدركِ الوطني.

بعد تقديم المشتبه بهما امام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل أمر بايداع المتهم الريسي الحبس الموقت.

في حين إستفادت شريكته من الرقابة القضايئة في إنتظار المثول امام محكمة الجنايات ببومرداس عن تهمة جناية الاحتجاز المتبوع باغتصاب .