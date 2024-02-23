بومرداس: ضبط 45 قنطارا  من الحمص بخميس الخشنة

نجحت فرقة الأبحاث بخميس الخشنة بولاية بومرداس من توقيف جماعة إجرامية مع وحجز كمية كبيرة من مادة الحمص موجهة للمضاربة.

وحسب بيان الدرك الوطني، اليوم، وقائع القضية تعود إلى قيام أفراد فصيلة الطريق السيار شرق-غرب بخميس الخشنة بتوقيف شاحنة كانت قادمة من إحدى ولايات الشرق الجزائري متوجهة إلى إحدى ولايات الغرب.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيش المركبة تم معاينة 45 قنطار من مادة الحمص معبأة داخل أكياس بوزن 50 كلغ مموهة بـ12 كيس من نفس اللون والحجم بداخلها طحين لنواة الزيتون.

العملية مكنت من توقيف 4 أشخاص، 2 منهم يقطنان بإقليم ولاية سطيف و2 يقطنان بإقليم ولاية غليزان.

كما تم حجز 90 كيس من مادة الحمص بوزن 50 كيلوغرام بوزن إجمالي قدره 45 قنطارا وحجز الشاحنة المستعملة في التهريب. وتم تقديم شخصين متورطين للعدالة.