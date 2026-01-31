بومرداس.. غلق الطريق الوطني رقم 12 في الاتجاهين

أعلنت مصالح ولاية بومرداس، صبيحة اليوم السبت، عن غلق الطريق الوطني رقم 12 في الاتجاهين، بسبب سقوط لافتتة توجيهية فوق مركبة سياحية مما أسفر عن إصابة سائقها.

وجاء في بيان لمصالح الولاية “على إثر سقوط لافتة إشهارية تحمل شعار “ولاية بومرداس تشكركم على زيارتكم”. اليوم 31 جانفي على الساعة 05:27 صباحًا، فوق مركبة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 12 ببلدية الناصرية. مما أسفر عن إصابة سائقها على مستوى الرجل، نُعلم المواطنين أن الطريق مغلق حاليًا. في الاتجاهين كإجراء احترازي لضمان سلامة مستعملي الطريق”.

وأكدت ذات المصالح أنه وفور وقوع الحادث، تم تجنيد مصالح الحماية المدنية، الدرك الوطني، الأشغال العمومية. حيث تدخلت الفرق المختصة بعين المكان من أجل التكفل بالمصاب ونقله لتلقي الإسعافات اللازمة. تأمين محيط الحادث وتنظيم حركة المرور والشروع في إزالة اللافتة وكل الأجزاء المتساقطة. مع تقييم الوضع التقني واتخاذ الإجراءات الاستعجالية لإعادة فتح الطريق في أقرب الآجال.

ودعت مصالح الولاية كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، واحترام التوجيهات الصادرة عن المصالح الأمنية المتواجدة بعين المكان، مع تجنب استعمال هذا المحور إلى غاية استكمال التدخلات.

كما أعلمت المواطنين ومستعملي الطريق أن هذا المحور يبقى مغلقًا مؤقتًا، وعليه يُرجى عدم استعمال الطريق الوطني رقم 12 على مستوى بلدية الناصرية إلى غاية الانتهاء من عملية إزالة اللافتة وتأمين الموقع وإعادة فتحه رسميًا، تفاديًا لأي خطر وضمانًا لسلامة الجميع.

