بومرداس.. غلق مؤقت للطريق السيار شرق – غرب 

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية بومرداس عن غلق مؤقت للطريق السيار شرق-غرب، بين محوّل سيدي الكبير ومحوّل خميس الخشنة.

وأوضحت المديرية، في بيانها، أن الغلق المؤقت سيكون يوم الجمعة لمدة 3 ساعات، ابتداءً من الساعة الرابعة صباحًا، إلى غاية السابعة صباحا.

وهذا من أجل أشغال تهيئة الممر العلوي على الطريق الولائي رقم 16 الرابط بين بلديتي حمادي وخميس الخشنة.

وسيتم تحويل حركة المرور على النحو التالي:

لمستعملي الطريق السيار القادمين من الشرق والمتجهين نحو الغرب:

الالتحاق بالمحور A2 عبر منفذ الطريق السيار إلى غاية الدار البيضاء، والطريق الاجتنابي الجنوبي الأول للعاصمة، ثم الالتحاق بمحول سيدي الكبير مرورا بمحول الكاليتوس.

لمستعملي الطريق السيار القادمين من الغرب والمتجهين نحو الشرق:

الالتحاق بالمحور A2 عبر محول سيدي الكبير، ثم عبر الطريق الاجتنابي الجنوبي الأول للعاصمة مرورا بمحول الكاليتوس.