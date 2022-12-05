بومرداس: غلق هذين الطريقين يومي الثلاثاء والأربعاء

أعلمت مديرية الاشغال العمومية لولاية بومرداس، اليوم الإثنين، كافة مستعملي طريق اللوز على مستوى المحورين CRF والدهوس انه سيتم برمجة غلق الطريق.

وحسب ذات المديرية سيتم يوم غد الثلاثاء من الساعة 08 صباحا إلي غاية إنتهاء الأشغال في نفس اليوم. غلق الطريق على مستوى محور الدوران CRF في إتجاه الثنية.

كما سيتم يوم الأربعاء من الساعة 08 صباحا إلي غاية إنتهاء الأشغال في نفس اليوم. غلق الطرريق على مستوى محور الدوران الدهوس في إتجاه بومرداس (CRF).