بومرداس: فتح بعض المكاتب البريدية على مستوى إقليم الولاية ليلاً

أعلنت مديرية البريد والمواصلات استثنائيا عن فتح بعض المكاتب البريدية على مستوي إقليم الولاية ليلاً. وهذا إبتداءً من تاريخ 31 مارس 2024 (عدا يوم الجمعة 5 أفريل 2024).

ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات والي ولاية بومرداس، فوزية نعامة، الرامية لتمكين الموظفين والمتقاعدين. وكل الزبائن من سحب الرواتب والمعاشات والمنح. تحسبا لعيد الفطر المبارك وتفاديا لطوابير الازدحام ونقص السيولة المالية.

وسيتم افتتاح مكاتب البريد بعد الإفطار، من الساعة التاسعة والنصف (21:30سا) ليلا إلى غاية الساعة الحادية عشر والنصف (23:30سا) ليلاً.