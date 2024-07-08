بومرداس: قتيلان في حادث مرور بالاربعطاش

تسبب حادث مرور وقع اليوم الإثنين في وفاة شخصين وإصابة إمرأة ببلدية الأربعطاش ولاية بومرداس.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية المتمثلة في الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة. في حدود الساعة 13:29 من نهار اليوم لاجل حادث مرور مميت يتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش اتجاه الجزائر بلدية الاربعطاش دائرة خميس الخشنة.

خلف الحادث 02 حالة وفاة إمرأتين في عين المكان. كما تم تسجيل إصابة إمرأة تم تحويلهم إلى مستشفى الاخضرية.