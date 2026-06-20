بومرداس.. قتيلان وجريحان إثر انقلاب سيارة بحمادي

لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران، جراء وقوع حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني الرابط بين بن واضح ومفتاح بالمكان المسمى “الجولين”، بولاية بومرداس.

من جهتها، أكدت مصالح الحماية المدنية، أن وحدة القطاع حمادي والوحدة الثانوية لخميس الخشنة تدخلت صباح اليوم السبت. من أجل حادث مرور مميت يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية بالطريق الوطني الرابط بين بن واضح ومفتاح بالمكان المسمى “الجولين”، ببلدية حمادي ودائرة خميس الخشنة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخصين في عين المكان (يبلغان من العمر 43 و49 سنة)، جرى نقلهما وتحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الرويبة. وإصابة اثنين آخرين بجروح متعددة وحالة صدمة، تم إسعافهما وتحويلهما إلى المركز الصحي بمفتاح.

وسُخر لهذا التدخل شاحنة تدخل وسيارتي إسعاف.

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