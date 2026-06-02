بومرداس.. قتيل في حادث اصطدام تسلسلي بين 3 سيارات

لقي شخص حتفه، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 12، ببلدية ودائرة برج منايل، بولاية بومرداس.

من جهتها، أكدت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت مصالحنا على الساعة 06سا و38د، من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين 3 سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 12، ببلدية ودائرة برج منايل.

مشيرة أن الحادث أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 62 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجث.ث بالمستشفى المحلي.

