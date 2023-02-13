بومرداس.. قتيل و5 جرحى في اصطدام بين سيارتين ودراجة نارية

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 5 أخرون ، مساء اليوم الإثنين، في حادث مرور أليم بولاية بومرداس.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى طريق الوطني 12 مخرج مدينة يسر اتجاه سي مصطفى.

وأضح المصدر نفسه، بأن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين و دراجة نارية، مما أسفر عن وفاة 01 شخص في عين المكان يبلغ من العمر 22 سنة من جنس ذكر، وإصابة 05 آخرين تتراوح أعمارهم بين 17 و 40 سنة تم اسعافهم وتحويلهم من طرف إلى مستشفى برج منايل .