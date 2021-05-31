بومرداس: لا خسائر بشرية أو مادية بعد الهزة الأرضية

طمأنت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، المواطنين، بعد الهزة الأرضية التي ضربت الولاية صباح اليوم الإثنين.وجاء في بيان للمديرية، إن مصالحها لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وأشار البيان، إلى أن فرق التدخل، قامت بعمليات تعرف في عين المكان.هذا وتم تسجيل هزة أرضية صباح اليوم الإثنين، على الساعة 07 سا 01د، بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر.وحدد مركز الهزة بـ36 كم شمال غرب دلس، بولاية بومرداس.

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