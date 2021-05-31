بومرداس: لا خسائر بشرية أو مادية بعد الهزة الأرضية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بومرداس: لا خسائر بشرية أو مادية بعد الهزة الأرضية هزة أرضية
بقلم نادية بن طاهر

طمأنت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، المواطنين، بعد الهزة الأرضية التي ضربت الولاية صباح اليوم الإثنين.وجاء في بيان للمديرية، إن مصالحها لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وأشار البيان، إلى أن فرق التدخل، قامت بعمليات تعرف في عين المكان.هذا وتم تسجيل هزة أرضية صباح اليوم الإثنين، على الساعة 07 سا 01د، بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر.وحدد مركز الهزة بـ36 كم شمال غرب دلس، بولاية بومرداس.

إقرأ أيضا: هزة أرضية بشدة 3.5 درجات تضرب بومرداس


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1002927

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com