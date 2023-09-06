قناة النهار بومرداس: مؤسسات تربوية تسابق الزمن لضمان دخول مدرسي هادئ بقلم قناة النهار نشر في 06 سبتمبر 2023 - 22:26 الجزائر شارك غرِّد أرسل 13 0 رابط دائم : https://nhar.tv/UO0rp الجزائر اقرأ أيضا التبليغ عن النقاط السوداء للنفايات .. تطبيقات ذكية ترافع لنظافة رقمية قناة النهار 18 أوت صريح جدا : هل يؤمن الجزائريون بالعين وكيف يتقون شرها ؟ قناة النهار 20 أوت بلماضي: سافرت 10 ساعات ذهاب وإياب إلى قسنطينة لمعاينة المنشآت قناة النهار 04 سبتمبر وزير التجارة :" سيكون هناك تتبع لتوزيع مادة السكر من المصنع إلى غاية وصوله للمستهلك" قناة النهار 20 أوت أول تعليق لوزير الخارجية حول رفض عضوية الجزائر في مجموعة بريكس قناة النهار 29 أوت الأكلات الشعبية.. ملاذ العائلات خلال الليالي الصيفية بلالة ستي بتلمسان قناة النهار 23 أوت أيام قبل الدخول المدرسي .. هكذا يستعد الأولياء للحدث التربوي قناة النهار 01 سبتمبر هكذا رد عطاف حول رد فعل الجزائر في حال التدخل العسكري في النيجر قناة النهار 29 أوت صريح جدا: رأي الأولياء حول تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية قناة النهار 06 سبتمبر الديوان الجزائري المهني للحبوب والخضر الجافة يفتتح عشرة نقاط لبيع البقوليات بسطيف قناة النهار 25 أوت