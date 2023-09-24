بومرداس.. محطة تحلية مياة البحرالجديدة بقورصو تدخل الخدمة بكامل طاقتها الإنتاجية

دخلت، محطة تحلية مياة البحر الجديدة بقورصو في ولاية بومرداس، اليوم، في مرحلة الإنتاج بكامل قدرتها وطاقتها الإنتاجية.

هذا وأعلمت الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، في بيان لها، أنه وبعد الانطلاق في عملية الإنتاج الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بقورصو ولاية بومرداس يوم 2023/07/04، كمرحلة أولى من مراحل التشغيل.

وبعد استكمال كل مراحل الإطلاق الميكانيكية والتجريبية والتأكد من كل شروط السلامة والمطابقة للمعايير. فإن محطة تحلية مياه البحر الجديدة بقورصو ولاية بومرداس، بدأت، اليوم الأحد، على العاشرة صباحا بالدخول في مرحلة الإنتاج بكامل قدرتها وطاقتها الإنتاجية 80000م3/يوم أي 80 مليون لتر/يوم.

أين ستكون موجهة لكل من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، وبذلك يكون مجمع سوناطراك بفرعه الشركة الجزائرية للطاقة قد أنهى وسلم كامل الطاقة الإنتاجية للبرنامج الاستعجالي لتحلية مياه البحر (مياه 2021) .

هذه المحطة التي تعتبر تحدي رفعه مجمع سوناطراك عبر فرعه الشركة الجزائرية للطاقة وربحت رهانه الكفاءات الوطنية التي استطاعت أن تثبت تحكمها الكبير في كل مراحل الإنجاز إلى غاية مرحلة التشغيل لتصبح محطة تحلية مياه البحر بقورصو ثالث محطة منجزة ومشغلة بالمجهود الوطني الجزائري.