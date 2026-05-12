بومرداس.. مخطط شامل لتحسين الإطار المعيشي للمواطن

باشرت ولاية بومرداس في تنفيذ مخطط شامل مس مختلف الهياكل ذات الصلة المباشرة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين نوعية الخدمات العمومية.

وأوضحت مصالح الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة، تأتي تماشيًا مع الحركية العمرانية والكثافة السكانية المتزايدة. التي شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة، وما تقتضيه من ضرورة عصرنة مختلف الشبكات. والمرافق الحيوية والتحسين الحضري للمدينة.

كما أشار المصدر نفسه، أن هذه الديناميكية تهدف لمواكبة التوسع العمراني الذي تعرفه الولاية.، و إنجاز مجمعات عمرانية بمختلف الصيغ وكذا المرافق الإدارية والخدماتية، مما استوجب وضع برنامج متكامل. لإعادة تأهيل وعصرنة مختلف الهياكل والبنية التحتية عبر عدة محاور وأحياء بمدينة بومرداس.

إعادة تأهيل وتجديد مختلف الشبكات

ويشمل هذا البرنامج إعادة تأهيل وتجديد شبكات الصرف الصحي وشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وشبكات الكهرباء والغاز. إلى جانب شبكات الاتصالات والألياف البصرية، وكذا مختلف التوصيلات والتجهيزات التقنية المرتبطة بالتهيئة الحضرية.

وفي هذا الإطار، أكدت مصالح ولاية بومرداس أن مختلف مشاريع التهيئة الحضرية المبرمجة ستتم وفق مقاربة تقنية وتنظيمية تضمن استكمال جميع هذه الأشغال المتعلقة بالشبكات الأساسية قبل انطلاق أشغال تهيئة وعصرنة المدينة.

هذه هي المحاور والأحياء التي انطلقت بها الأشغال

شرعت الولاية فعليا في تجسيد هذا المخطط من خلال إطلاق ومتابعة عدد من عمليات إعادة التهيئة والعصرنة. عبر عدة محاور وأحياء بمدينة بومرداس. لاسيما أشغال التهيئة من محور الدوران بحي سيدي يحيى إلى غاية حي عليليقية مرورا بطريق المقبرة. أشغال إعادة تهيئة الواجهة البحرية لمدينة بومرداس. وأشغال تهيئة الطريق الوطني رقم 24 المؤدي من محور الدوران (CRF) إلى غاية حديقة النصر مرورا بالواجهة البحرية.

وفي ذات السياق، انطلقت أشغال التهيئة من محور دوران الطريق الوطني رقم 24 إلى غاية حي المرملة. أشغال التهيئة من محور دوران الطريق الوطني رقم 24 إلى غاية المركز التجاري “العنقاء ” (تيتانيك). تهيئة شارع الاستقلال بوسط مدينة بومرداس. تهيئة المحور الممتد من محور الدوران بالمركز التجاري “العنقاء” (تيتانيك). المحاذي لمحطة القطار إلى غاية حديقة حي 11 ديسمبر، أشغال التهيئة الحضرية. بكل من أحياء: فوعيص، عليليقية, حي 1200 مسكن، حي 11 ديسمبر، حي 350 مسكن، حي 800 مسكن وحي حمدي سليمان. أشغال التهيئة من مصلحة جراحة العظام إلى غاية محور دوران عليليقية، أشغال التهيئة بحي ابن خلدون.

وفي ختام بيانها تقدمت ولاية بومرداس باعتذارها إلى كافة الساكنة عن حدوث بعض الإزعاج. فيما يخص سيرورة حركة المرور وكذا الضجيج الناجم عن مختلف الأشغال الجارية. و تبقى ولاية بومرداس، بمختلف مصالحها المعنية، أذنا صاغية لكافة انشغالات واقتراحات المواطنين بما يستجيب لتطلعاتهم فيما يخص مرافقتهم للديناميكية التي تشهدها الولاية عبر مختلف قنوات الاتصال.

