بومرداس: مداهمات للشرطة تطيح بمجرمين مع حجز أقراص مهلوسة ومخدرات

قامت ليلة أمس مصالح الشرطة لولاية بومرداس بكل فرقها العاملة في الميدان من القيام بمداهمات واسعة في الأماكن المشبوهة في إطار محاربة الجريمة بكافة أشكالها.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد جندت مصالح الشرطة لبومرداس فرقها العاملة من فرق البحث والتدخل (BRI) والفرق المتنقلة للشرطة القضائية وكذا فرق الأمن العمومي على مستوى إقليم الإختصاص. بتنظيم عملية شرطية واسعة بإستعمال كل الإمكانيات والوسائل البشرية و لمادية اللازمة.

كما تم إعداد خطة أمنية، كللت بتوقيف 62 دراجة نارية، وتسجيل 173 مخالفة. و75 جنحة في إطار قانون المرور، مع حجز 20 قطعة من الكيف المعالج و 242 قرص مهلوس. إضافة إلى حجز 17 سلاح أبيض محظور (13 سكين 03 كيتور، 01 ساطور).

كما عمدت مصالح الشرطة عبر نقاط المراقبة و الدوريات إلى تفتيش المركبات والأشخاص المشبوهين. ومداهمة الأماكن المعزولة للحفاظ على الأمن العام داخل المدينة.

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بومرداس: توقيف 3 أشخاص بتهمة السرقة وحيازة أسلحة بيضاء

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول لبومرداس من وضع حد لجمعية أشرار متكونة من ثلاثة أفراد، مختصون في الإعتداء على الناس والسرقة.

المشتبه بهم، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 سنة، أقدموا على سرقة هاتف فتاة بواسطة التهديد بسلاح أبيض. وجرت عملية السرقة بمكان يخلوا من المارة وقاموا بفعلتهم الشنيعة.

غير أن مصالح الشرطة تمكنت من توقيف المتورطون في الإعتداء بعد فترة وجيزة من تبليغ الضحية بالحادثة. كما تم تحويل الموقوفين إلى المصالح المختصة.

ومع التحقيق في القضية إستكمالا للإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة والتهديد بواسطة سلاح أبيض.

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