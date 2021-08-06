بومرداس: مديرية التجارة تنفي وجود ندرة في مادة الفرينة

نفت مديرية التجارة لولاية بومرداس، الإشاعات التي راجت بخصوص ندرة مادة الفرينة وكذا ارتفاع أسعارها على مستوى أسواق الولاية.

وطمئنت المديرية في بيان لها، جميع الخبّازين والمستهلكين بأن مادة الفرينة متوفرة وبكميات تغطي الإحتياجات اليومية وهذا على مستوى كل مطاحن الولاية تجار جملة أو تجزئة.

وأضاف البيان أن المخابز ستمارس نشاطها بصفة عادية، كما دعت الخبازين التقرب الى مصالح المديرية في حال ملاحظة أي تذبذب في التموين.