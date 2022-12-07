بومرداس: مصلحة للإستعجالات الطبية في الطريق السيّار بالأربعطاش

أعلنت مديرية الصحة لولاية بومرداس، أنها ستستحدث مصلحة للإستعجالات الطبية وتقديم الإسعافات الأولية قريبا بالطريق السيار “شرق-غرب”. على مستوى بلدية الأربعطاش “غرب”. بهدف التدخل السريع في حال وقوع حادث مرور.

وقال مدير الصحة والسكان لولاية بومرداس، سعيد أوعباس على هامش زيارة عمل وتفقد لوالي الولاية يحي يحياتن. أن العمل جار حاليا على قدم وساق رفقة بلدية الأربعطاش ومؤسسة الجزائرية للطرق السريعة. من أجل وضع في الخدمة هذا المشروع تحديدا بالنقطة المصنفة بالسوداء “بن والي” بالطريق السيار “شرق-غرب” والتي تسجل حوادث مرور كثيرة.

كما أضاف مدير الصحة، أنه بعد موافقة السلطات المحلية على المشروع وإتمام التحويل القانوني للمنشأة التي ستحتضن هذه المصلحة. يجري حاليا اقتناء العتاد والتجهيزات. كما ستتدعم هذه المصلحة التي تخضع حاليا إلى عملية إعادة التهيئة وتكييف مرافقها مع المتطلبات الجديدة. بمركز متقدم للتدخلات للحماية المدنية سيوطن بالقرب من هذه النقطة المرورية السوداء. من أجل التدخل السريع في حال وقوع حادث، وفقا للمصدر ذاته.

وكان الوالي يحياتن قد أرجع في تصريح سابق السبب الرئيسي لكثرة الحوادث بمنطقة الأربعطاش في بومرداس والتي صنفت بالسوداء إلى العامل البشري وعدم احترام قوانين المرور والتجاوز الخطير وعدم احترام الحمولة القانونية وخاصة بالنسبة للمركبات التي تعمل مع المحاجر القريبة من هذه النقطة المرورية.

وأرجع كثرة الحوادث بالمكان أيضا إلى كونه منطقة عبور بين ولايات شرق ووسط البلاد وما ينجر عنه من كثافة الحركة المرورية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بالولاية أنها سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية بهذه المنطقة من الطريق السيار “شرق-غرب” 34 حادث مرور خلفت خمسة وفيات و58 جريحا.

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