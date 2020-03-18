بومرداس.. موظفو الحالة المدنية في خميس الخشنة يرفضون العمل بسبب كورونا

رفض عمال مصلحة الحالة المدنية في بلدية خميس الخشنة ولاية بومرداس، العمل بسبب عدم توفر وسائل الوقاية من فيروس كورونا.

وقال العمال إنّهم يتعاملون مع المواطنين مباشرة في الوثائق وتبادل بطاقات الهوية والدفتر العائلي، معتبرين أن اللمس يعتبر مشكلا لديهم، إلى جانب اللقاء المباشر مع المواطنين، وهم يطالبون بالوقاية وتعقيم البلدية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ البلدية قامت بعملية تعقيم، صبيحة الامس، قصد مجابهة الفيروس، الذي بات وباءًا عالميًا، إلّا أنّ الموظفين يرون أنّ هذا غير كافي لحماية من الإصابة.