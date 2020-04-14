بومرداس: نزلاء سجن تيجلابين يساهمون بخياطة 600 كمامة يوميا

بادر نزلاء رفقة اعوان بالمؤسسة العقابية تيجلابين في بومرداس بخياطة مابين 500 و600 كمامة يوميا للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا بداخل السجن.

وحسب تصريح مدير المؤسسة، حماني سمير لوأج أن العملية إنطلقت منذ 4 أيام وتم أنتاج مابين مابين 500 و600 كمامة يوميا.

وأضاف ذات المسؤول و”التحدي مرفوع للرفع قريبا من العدد ليصل إلى ما يزيد عن 1500 كمامة يوميا”

وهذا يضيف المسؤول بما أوتي من تكوين في الجهد التضامني الوطني لمحاربة والوقاية من جانحة كوفيد-19.

واشار مدير المؤسسة أن العملية إهتمام عدد كبير من المحبوسين الذين يريدون المشاركة في هذا الجهد التضامني من خلال صناعة هذه الأوقية في ورشة.

كما تم تحويل الورشة بالمؤسسة لصناعة الكمامات الوقائية تماشيا مع الظرف الحساس الذي تمر به البلاد جراء تفشي وباء كورونا.

وسيتم من خلال هذه الورشة تلبية حاجيات الداخلية للمؤسسات العقابية عبر الوطن والمحاكم لتتوسع لتشمل خاصة القطاع الصحي.