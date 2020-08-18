بومرداس.. هذا هو مخطط المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لحماية المصطافين

سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس مخطط أمني وقائي خاص بتأمين المصطافين تزامنا مع الفتح التدريجي للشواطئ والمتنزهات خلال موسم الاصطياف لسنة 2020 وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها وضع صحة وسلامة المصطافين في الشواطئ على رأس قائمة الأولويات حسب بيان المديرية .وهذا عن طريق وضع تشكيلات أمنية في الزمان والمكان .

وذلك بإلزام المواطنين من أجل التقيد الصارم بكل التدابير الوقائية لحمايتهم من تفشي وباء كورونا كوفيد 19 بالإضافة إلى تأمين المحيط وطرق المواصلات، خاصة تلك المؤدية إلى الشواطئ والمواقع السياحية.

وجاء في البيان أنه تم اتخاذ إجراءات لحماية مواقع الراحة والاستجمام و حماية المصطافين وممتلكاتهم هو الحفاظ على النظام والأمن العموميين .

وعملت الجهات الأمنية على تكثيف التواجد الميداني لأفراد الدرك الوطني عن طريق الدوريات والسدود عبر طرق المواصلات وفي الأماكن المعروفة بكثرة الإجرام.

وأضاف البيان أنه تم إقحام جميع الوسائل المادية والبشرية الضرورية من خلال وضع تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة بمختلف الشواطئ وأماكن الراحة والاستجمام طيلة أيام الأسبوع، عن طريق احتلال مراكز الحراسة المخصصة لوحدات المجموعة الموجودة عبر إقليم الاختصاص 24/24 ساعة .

والقيام بدوريات مترجلة وعلى المركبات مدعمة بالثنائيات السينوتقنية بهدف حماية المصطافين وممتلكاتهم.

بالإضافة إلى إعداد مخططات عمل لمكافحة ظاهرة العنف المروري بهدف التقليص من حوادث المرور، عن طريق وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك، على طول طرق المواصلات وخاصة بالمحاور الكبرى وذلك بنشر دوريات مدرعة ومدعمة ووضع سدود ونقاط مراقبة، لمراقبة شبكة الطرقات.

وقامت مصالح الفرقة على تحسيس المواطنين لتجنب التنزه في المناطق التي قد تمس بسلامتهم وأمنهم الشواطئ غير محروسة ، مع حث المصطافين للتبليغ عن أي خطر والتكفل بانشغالاتهم الأمنية.

والعمل على قمع كل أنواع المخالفات والمظاهر السلبية للقوانين التي تعرف انتشارا واسعا في مثل هذا الموسم مثل قيام بعض الشباب بإرغام المصطافين على دفع مبالغ مالية للدخول إلى الشواطئ، إنشاء مواقف للسيارات بدون رخصة، البيع على الطرق العمومية، سياقة الدراجات المائي على مقربة من الشواطئ.

كما دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس مواطني ولاية بومرداس للتعاون مع وحدات الدرك الوطني، بالتبليغ عن أي تجاوز يمس بالأمن والنظام العموميين، وهذا من خلال التقدم إلى مقر وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة، والمنتشرة عبر كافة إقليم الولاية أو عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر1055 أو تصفح موقع “طريقي”.

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