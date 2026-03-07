بومرداس.. هلاك أربعيني في حادث دهس

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية بومرداس، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الاجتنابي بالمكان المسمى بن ضنون، ببلدية خميس الخشنة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 09سا23د، من أجل حادث دهس سيارة لشخص. على مستوى الطريق الاجتنابي بالمكان المسمى بن ضنون، بلدية ودائرة خميس الخشنة.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 46 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

