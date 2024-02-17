بومرداس.. هلاك خمسينية تسمما بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، حادث تسمم إمرأة بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل الحمام لمنزل فردي وسط مدينة بودواو بلدية و دائرة طبودو ولاية بومرداس.

وأوضحت ذات المصالح، أن الحادث خلف تسمم إمرأة تبلغ من العمر 50 سنة تم إسعافها و تحويلها على جناح السرعة. من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات وبعد معاينتها من طرف الطبيب تبين أنها متوفية.

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