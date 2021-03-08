بومرداس.. وزير السكن يأمر بالانطلاق الفوري في أشغال 300 سكن التي لم تنطلق بها الأشغال بعد

أمر وزير السكن محمد طارق بلعريبي، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس بالانطلاق الفوري في أشغال300 سكن لم تنطلق بها الأشغال بعد.

وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري.

ويأتي هذا القرار خلال الإجتماع الذي ترأسه الوزير بحضور مسؤولي القطاع.

وتحصي ولاية بومرداس، برنامج يقدر بـ 9324 سكن عمومي إيجاري LPL، المتوقفة منها قدرت بـ 3041 سكن.

كما تحصي الولاية أيضا 3791 قيد الإنجاز و1692 منتهية الأشغال والتهيئة لم تنتهِ بالإضافة إلى 300 مسكن لم تنطلق الأشغال بعد بها.

وفي هذا السياق، أمر الوزير بالانطلاق في 2996 سكن خلال مدّة لا تتعدى 3 أشهر ونصف.

أما الـ 50 سكن الباقية والمتواجدة بالناصرية والتي تعرف مشكلا تقنيا، فقد أمر الوزير بإيجاد حل تقني.

وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة على مستوى الوزارة.

وبخصوص 1692 وحدة سكنية الجاهزة والتي لم تكتمل بها أشغال التهيئة الخارجية، فقد صرح

مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس أن الانتهاء التام للأشغال سيكون شهر جويلية القادم.