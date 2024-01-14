بومرداس: وضع حجر الأساس لمشروع انجاز عيادة متعددة الخدمات بأولاد هداج

قامت صباح اليوم الأحد, والي ولاية بومرداس، فوزية نعامة، بوضع حجر الأساس لمشروع انجاز عيادة متعددة الخدمات بلدية اولاد هداج.

هذه العيادة المتعددة الخدمات هي من ضمن العيادات الثلاثة التي تم الانطلاق في انجازهم. في كل من برج منايل ،الاربعطاش ،بالاضافة عيادة اولاد هداج. التي تم وضع لها حيز حجر الأساس اليوم.

ومن المنتظر أن تظم هذه العيادة مصلحة للاستعجالات،و توفير الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة.

وأمرت الوالي بضرورة الاسراع في انجاز لهذه العيادة قصد تقريب المنظومة الصحية من سكان المنطقة. لتفادي التنقل الى المناطق المجاورة من اجل الاسعافات الأولية ولتخفيف الضغط على المستشفيات.