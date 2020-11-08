بومرداس.. وضع حد لشبكة تقوم بترويج وبيع مواد منتهية الصلاحية

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، من وضع حد لنشاط شبكة تقوم بترويج وبيع مواد منتهية الصلاحية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الأحد، كانت الشبكة تنشط عبر بلديات خميس الخشنة وأولاد موسى، وحمادي، وخروبة.

وتم تحديد الأماكن التي يتردد عليها أفراد الشبكة، بعد تكثيف البحث والتحري، وبعد وضع خطة مدروسة مسبقة.

ليتم إلقاء القبض على شخصين وتوقيف شاحنة نوع صوناكوم، ببلدية حمادي محملة بسلع مختلفة، تاريخ نهاية صلاحيتها سنة 2018.

وبعد التحقيق مع صاحب الشاحنة، تبين أنه قام بشراء السلع، من شخص مجهول مع علمه المسبق بأنها منتهية الصلاحية.

وأسفرت العملية على حجز 42336 أنبوب من الحنة، و10 علب من المسمنة من مختلف الأنواع كل علبة تحتوي على 15 كيس.

بالإضافة إلى 16كيس من عسل قوة الحصان، و228274 كيس من الشاي المنحف.

هذا وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق، مع إتلاف المحجوزات بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية بومرداس.