بومرداس: وضع نقاط بيع مباشرة للمواطنين بالمستثمرات الفلاحية ومزارع الخواص

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بومرداس: وضع نقاط بيع مباشرة للمواطنين بالمستثمرات الفلاحية ومزارع الخواص
بقلم نسرين محفوف

قامت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، بخرجة ميدانية لمعاينة نقاط بيع على مستوى بلديتي زموري والكرمة.

وشجعت المديرية، وضع نقاط بيع مباشرة للمواطنين على مستوى المستثمرات الفلاحية أو المزارع التابعة للخواص.

ودعت الفلاحين لتعميم هاته العملية، قصد تمويل احتياجات المواطنين بالمنتوجات الضرورية، خاصة مع الظروف الراهنة التي نعيشها إثر غلق بعض الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تفقدت أيضا مديرة المصالح الفلاحية للولاية، بعض البيوت البلاستيكية للوقوف على وفرة بعض المنتوجات وجاهزيتها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=810488

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com