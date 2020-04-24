بومرداس: وضع نقاط بيع مباشرة للمواطنين بالمستثمرات الفلاحية ومزارع الخواص

قامت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، بخرجة ميدانية لمعاينة نقاط بيع على مستوى بلديتي زموري والكرمة.

وشجعت المديرية، وضع نقاط بيع مباشرة للمواطنين على مستوى المستثمرات الفلاحية أو المزارع التابعة للخواص.

ودعت الفلاحين لتعميم هاته العملية، قصد تمويل احتياجات المواطنين بالمنتوجات الضرورية، خاصة مع الظروف الراهنة التي نعيشها إثر غلق بعض الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تفقدت أيضا مديرة المصالح الفلاحية للولاية، بعض البيوت البلاستيكية للوقوف على وفرة بعض المنتوجات وجاهزيتها.