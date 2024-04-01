بومرداس.. وفاة إمرأة في حادث دهس ببلدية أولاد موسى
بقلم ط.خير الدين
لقيت امرأة مصرعها، اليوم، اثر حادث مرور بحي المزارعة بلدية أولاد موسى ودائرة خميس الخشنة في ولاية بومرداس.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 15سا03د ، من اجل حادث دهس شاحنة لشخصين بحي المزارعة بلدية أولاد موسى ودائرة خميس الخشنة.
وخلف الحادث وفاة شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر 54 سنة واصابة ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات.
ليتم أسعاف الضحية ونقل الوفاة الى المركز الصحي أولاد موسى.
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