بومرداس: وفاة امرأة صدمتها سيارة بالطريق الوطني رقم 12

وحسب الخبر الوارد في إذاعة بومرداس، فقد وقع الحادث بمنطقة بوديو ببرج منايل.
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لقيت امرأة حتفها اليوم الأربعاء، بعد أن صدمتها سيارة بالطريق الوطني رقم 12.
وحسب الخبر الوارد في إذاعة بومرداس، فقد وقع الحادث بمنطقة بوديو ببرج منايل.…
تواصل الحماية المدنية لولاية ميلة، عملية التكفل الطبي بالمنكوبين المتضررين من الزلزال من طرف الأطباء، وذلك على مستوى المركز الطبي المتقدم (pma) بالملعب البلدي الشهيد…
انطلقت اليوم الأربعاء، عملية ترحيل وإعادة إسكان 500 عائلة من قاطني الشاليهات ببلدية دلس إلى مساكن جديدة بنفس البلدية.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس،…
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