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بومرداس: وفاة امرأة صدمتها سيارة بالطريق الوطني رقم 12

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بومرداس: وفاة امرأة صدمتها سيارة بالطريق الوطني رقم 12
بقلم نسرين محفوف

لقيت امرأة حتفها اليوم الأربعاء، بعد أن صدمتها سيارة بالطريق الوطني رقم 12.

وحسب الخبر الوارد في إذاعة بومرداس، فقد وقع الحادث بمنطقة بوديو ببرج منايل.


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