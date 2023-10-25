بومرداس.. وفاة شاب اثر سقوطه في بئر ببلدية برج منايل

سجلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة برج منايل، مساء اليوم، تدخلها للبحث عن شخص مفقود يحتمل سقوطه داخل بئر بمنطقة الغيشة بلدية ودائرة برج منايل بولاية بومرداس.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإنه فور تلقي نداء، يفيد بسقوط شخص في بئر عمقه 13 مترا، باشرت فرقها عملية البحث عن الشخص البالغ من العمر 25 سنة.

ليتم العثور عليه متوفي في قاع البئر، تم إجلاؤه وتحويله الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى برج منايل.