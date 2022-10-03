بومرداس..وفاة شخصين اثر حادث مرور بالطريق السريع خميس الخشنة

لقي شخص مصرعه، امسية اليوم، اثر حادث مرور على مستوى طريق السريع الاجتنابي زرالدة بودواو إقليم بلدية خميس الخشنة النقطة المسماة أولاد غالية.

وسجلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة تدخلها لاجل هذا الحادث المميت.

والذي يتمثل في شخص صدمته دراجة نارية، ليسفر هذا الحادث على وفاة رجلين يبلغان من العمر 28 و 76 سنة.

كما أسفر الحادث كذلك على مصاب رجل يبلغ من العمر 27 سنة تم تحويلهم من طرف إسعافات الحماية المدنية إلى المؤسسات الاستشفائية.