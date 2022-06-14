بومرداس: وفاة شخص في اصطدام بين سيارة وشاحنة

لقي شخص حتفه اليوم الثلاثاء، في حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات مقطورة على مستوى طريق السيار شرق غرب بحمادي ولاية بومرداس.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة لأجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة.

وهذا على مستوى الطريق السيار شرق غرب حمادي، حيث أسفر الحادث على وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 37 سنة تم تحويله من طرف مصالح الحماية الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى الرويبة.

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كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية بومرداس منتصف ليلة أمس، لأجل غريقين على مستوى شاطئ الدلفين بلدية.

وتم إسعاف وتحويل الضحية الأولى من جنس أنثى تبلغ من العمر 22 سنة فاقدة للوعي إلى مصلحة استعجالات بومرداس.

فيما تم إنتشال الضحية الثانية في حدود الساعة الثانية صباحا، وهي من جنس أنثى وتبلغ من العمر 26 سنة.

ووجدت الضحية الثانية، متوفية في عين المكان، حيث نقلت من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى بومرداس.

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