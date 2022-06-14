بومرداس: وفاة شخص في اصطدام بين سيارة وشاحنة
لقي شخص حتفه اليوم الثلاثاء، في حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات مقطورة على مستوى طريق السيار شرق غرب بحمادي ولاية بومرداس.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة لأجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة.
وهذا على مستوى الطريق السيار شرق غرب حمادي، حيث أسفر الحادث على وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 37 سنة تم تحويله من طرف مصالح الحماية الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى الرويبة.
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كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية بومرداس منتصف ليلة أمس، لأجل غريقين على مستوى شاطئ الدلفين بلدية.
وتم إسعاف وتحويل الضحية الأولى من جنس أنثى تبلغ من العمر 22 سنة فاقدة للوعي إلى مصلحة استعجالات بومرداس.
فيما تم إنتشال الضحية الثانية في حدود الساعة الثانية صباحا، وهي من جنس أنثى وتبلغ من العمر 26 سنة.
ووجدت الضحية الثانية، متوفية في عين المكان، حيث نقلت من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى بومرداس.
بومرداس..تفكيك شبكة إجرامية لسرقة المركبات
كما تمكنت الفرقة الجنائية لأمن ولاية بومرداس، من استرجاع مركبات مسروقة من أصحابها مع توقيف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وجاءت هذه العملية، في إطار المساعي الرامية إلى محاربة الجريمة في الوسط الحضري.
هذا وقامت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس بتحريات ميدانية بحر هذا الأسبوع.
لتتمكن من تفكيك ووضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتزوير هيكلها تنشط على مستوى وسط البلاد.
هذا وتتكون الشبكة الإجرامية من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 سنة و45 سنة، ينحدرون من ولايات بومرداس وتيزي وزو.
ويقوم المعنيون، بسرقة المركبات بعد الترصد لأصحابها العملية. لتتمكن ذات المصالح، من استرجاع مركبتين محل سرقة.
بالإضافة إلى مركبة كانت تستعمل من قبل المشتبه فيهم في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية وتسهيل تنقلاتهم.
هذا وبعد استكمال التحريات تم إعداد ملف قضائي ضد السالفي الذكر ليتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.