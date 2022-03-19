بومرداس: وفاة شخص في حادث مرور بالطريق السيار
لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع ليلة أمس على مستوى طريق السيار شرق غرب بمنطقة الاربعطاش بولاية بومرداس.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة منتصف ليلة البارحة.
لأجل حادث مرور مميت على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش اتجاه الجزائر النقطة المسماة أولاد والي.
كما أسفر الحادث على وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 31 سنة، بالاضافة الى مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 22 سنة.
حيث تم نقلهما من طرف مصالح الحماية الى مستشفى الاخضرية.
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بومرداس: وفاة شخصين في حادث مرور تسلسلي بالاربعطاش
لقي شخصان حتفهما وأصيب 6 آخرون بجروح اليوم الجمعة، في حادث مرور تسلسلي لثلاث مركبات بالطريق السيّار شرق غرب بمنطقة الاربعطاش ولاية بومرداس.
وحسب صفحة “طريقي” لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث على الساعة 8 و40 دقيقة، حيث تمثل في انحراف سيارة متبوع باصطدام عدة سيارات.
وأضاف البيان، أن الحادث وقع بمكان غرب اولاد والي بالطريق السيّار شرق غرب اتجاه الجزائر بمنطقة الاربعطاش.
بومرداس: توقيف عصابة قامت بالسطو على منزل بزموري
كما أطاحت الشرطة القضائية لزموري بولاية بومرداس، بمسبوقين قضائيا استغلوا شغور منزل و غياب صاحبه للسطو على ممتلاكاته المنزلية.
وفي بيان لأمن الولاية، فقد عالجت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري زموري ببومرداس قضية سرقة راح ضحيتها أحد المواطنين من بلدية زموري.
حيث إستغل أشخاص مشبوهين غياب الضحية عن مسكنه العائلي ليقوموا بالتسلل و الإستيلاء على ممتلكاته المنزلية المتمثلة في أدوات كهرومنزلية و عتاد صيانة.
إلى جانب مقتنيات و أشياء أخرى كانت بداخل المسكن، حيث قام عناصر الشرطة بفتح تحقيق حول ملابسات القضية.
بالمقابل مكنت التحريات من توقيف أربعة أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 17 سنة و 41 سنة.
كما تم حجز و إسترجاع جميع المسروقات التي كان يخفيها المشتبه فيهم مع الأدوات المستخدمة لتنفيذ الجريمة.
و بعد إستكمال إجراءات التحقيق و إعداد ملفات قضائية تم تقديمهم أمام العدالة.