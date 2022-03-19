بومرداس: وفاة شخص في حادث مرور بالطريق السيار

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع ليلة أمس على مستوى طريق السيار شرق غرب بمنطقة الاربعطاش بولاية بومرداس.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة منتصف ليلة البارحة.

لأجل حادث مرور مميت على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش اتجاه الجزائر النقطة المسماة أولاد والي.

كما أسفر الحادث على وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 31 سنة، بالاضافة الى مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 22 سنة.

حيث تم نقلهما من طرف مصالح الحماية الى مستشفى الاخضرية.

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