بومرداس: وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة ليلة أمس في حدود الساعة 23:00 لاجل حادث مرور مميت.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى طريق الاجتنابي زرالدة بودواو بنقطة المسماة اولاد غالية.

وخلف الحادث متوفي ذكر يبلغ 33 سنة، وجرحين يبلغان 22-29 سنة تم نقلهم الى العيادة متعددة الخدمات خميس الخشنة.

وجددت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس نداءها الوقائي لفائدة السائقين لتوخي الحيطة و الحذر واحترام قانون المرور.

وقد كشفت مصالح الحماية المدنية في بيان لها عن تسجيل 1030 حادث مرور، خلال أسبوع، خلف 29 قتيلا و1254 جريح.

وتعتبر أثقل حصيلة سجلت في ولاية أم البواقي بوفاة 5 أشخاص وجرح 25 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية.