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أخبار الجزائر

بومرداس.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور  ببلدية الأربعطاش 

بقلم ط.خير الدين
بومرداس.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور  ببلدية الأربعطاش 
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لقي شخص مصرعه ، اليوم الإثنين، في حادث مرور بأولاد والي ببلدية الأربعطاش في ولاية بومرداس.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت  مصالحها على الساعة 17سا10د ، من أجل حادث إصطدام بين شاحنة وسيارتين على مستوى المكان المسمى أولاد والي ببلدية الأربعطاش، دائرة خميس الخشنة.

وخلف الحادث  حالة وفاة وإصابة شخص آخر تم إسعافه و نقله الى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث.

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