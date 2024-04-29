بومرداس.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور  ببلدية الأربعطاش 

لقي شخص مصرعه ، اليوم الإثنين، في حادث مرور بأولاد والي ببلدية الأربعطاش في ولاية بومرداس.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 17سا10د ، من أجل حادث إصطدام بين شاحنة وسيارتين على مستوى المكان المسمى أولاد والي ببلدية الأربعطاش، دائرة خميس الخشنة.

وخلف الحادث حالة وفاة وإصابة شخص آخر تم إسعافه و نقله الى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث.