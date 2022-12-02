بومرداس: وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بجروح في الأربعطاش

تسبب حادث مرور وقع صباح اليوم الجمعة بالطريق السيار “شرق-غرب” بالأربعطاش ولاية بومرداس. في وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة بولاية بومرداس، في حدود الساعة 10:58 من نهار اليوم لأجل حادث مرور مميت. يتمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى طريق السيار “شرق غرب” الأربعطاش إتجاه الجزائر.

أسفر الحادث عن وفاة رجل يبلغ من العمر 83 سنة. كما أسفر الحادث على 10 مصابين تتراوح أعمارهم بين 04 و 77 سنة تم إسعافهم و تحويلهم إلى المؤسسات الاستشفائية