بومرداس: وفاة 3 أشخاص إختناقا بالغاز

تسبب صبيحة اليوم الأربعاء، غاز أحادي أكسيد الكربون في وفاة 3 أشخاص يقطنون بحوش المخفي ولاية بومرداس

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس. على الساعة التاسعة صباحا، لأجل حادث إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل. كما تمثل الحادث في وفاة 03 أشخاص على مستوى حي حوش المخفي ببلدية أولاد هداج دائرة بودواو ولاية بومرداس.

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تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس من انقاذ عائلة كاملة من الإختناق بالغاز ليلة أمس الجمعة.

وفي بيان للحماية المدنية فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة الثنية ليلة أمس. لأجل انقاذ عائلة كاملة جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون على مستوى بلدية الثنية.

في هذا السياق أضاف البيان أن العائلة متكونة من الأب و الأم و 03 أطفال تتراوح اعمارهم بين 3 سنوات و 38 سنة يعاونون من صداع. و قد تم اسعافهم و نقلهم من طرف مصالح الحماية الى مستشفى الثنية

كما جددت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس ندائها الوقائي خاصة و تزامنا مع إنخفاض درجة الحرارة من رفع من درجة الحيطة والحذر. وهذا بترك منافذ التهوية مفتوحة و عدم سدها مع مراقبة لون الشعلة و كذا المراقبة الدورية للاجهزة التي تشتعل بالغاز من طرف إخصائي حد ضرورية.