بومرداس.. وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بحمادي

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، في حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب حمادي اتجاه البويرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها المتمثلة في الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة في حدود الساعة 18:03 مساء اليوم لاجل حادث مرور.

والذي تمثل في اصطدام بين سيارتين، على مستوى الطريق السيار شرق غرب حمادي اتجاه البويرة النقطة المسماة بن واضح.

وأسفر الحادث على 3 وفيات ( رجل. إمرأة. طفل)، ليتم تحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية الى مصلحة الاستعجالات مفتاح.