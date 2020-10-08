بومرداس: وكالة “عدل” توجه إعذارا ثانيا لشركة إنجاز مشروع 912 مسكن بأولاد موسى

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل اليوم الخميس إعذارا ثانيا، لشركة SARL E T T R B.

حيث كلفت شركة “SARL E T T R B” بإنجاز 912 وحدة سكنية بأولاد موسى في ولاية بومرداس.

وأعذرت الوكالة هذه الشركة، للمرة الثانية قبل توجهها إلى فسخ الصفقة معها، بسبب وتيرة الأشغال الضعيفة التي لم تتجاوز 40 بالمائة.

بينما استهلكت 85 بالمائة من الآجال التعاقدية المحددة بتاريخ 2021/03/04.

وأضاف الإعلان، أن الوكالة سبق وأن وجهت لشركة الإنجاز إعذارين “الأول بتاريخ 2020/01/20 والثاني بتاريخ 2020/07/02.

إلى جانب إعذار أول صدر في الصحافة الوطنية بتاريخ 2020/08/10، و محضر قصائي يؤكد ضعف وتيرة الأشغال حرر بتاريخ 2020/09/22.

وطالبت الوكالة شركة الإنجاز، بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل إعادة الإنطلاق الفعلي للأشغال.

بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية وتموين الورشة وفقا لمخطط تنفيذ الأشغال.

وكذا تسليم صاحب المشروع مخططات تنفيذ الأشغال المتبقية.

ناهيك عن وضع آليات التنظيم و التخطيط الملائمين من أجل تصحيح النقائص المسجلة و تدارك التأخر في تقدم الأشغال.

و أمهلت الوكالة شركة SARL E T T R B، مدة ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الإعذار في الصحافة الوطنية، لأجل تنفيذ مقتضياته، محتفظة بالحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، في حالة عدم التنفيذ.