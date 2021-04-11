بومرداس.. 1700 شرطي لضمان أمن وسلامة المواطن خلال رمضان

أخبار الجزائر
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بومرداس.. 1700 شرطي لضمان أمن وسلامة المواطن خلال رمضان صورة من الارشيف
بقلم أسماء.ع

خصّصت ولاية بومرداس، تعداد أمني  بـ1700 شرطي، من أجل  ضمان أمن وسلامة  المواطنين خلال شهر رمضان الفضيل.

وأطلقت المصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية بومرداس بداية من اليوم وعلى مدار شهر رمضان الكريم، برنامجا اتصاليا أمنيا.

ويدخل البرنامج ضمن الحملة الوطنية المسطرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “كلنا لرمضان بدون حوادث”.

وبمشاركة أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية لبومرداس، يتم من خلاله توعوية فئة أصحاب المركبات بجميع أصنافها والراجلين بأهمية احترام قانون المرور.

وتدعو الحملة لتجنب القيادة أثناء الإرهاق والتعب والإفراط في السرعة خاصة قبيل موعد الإفطار، لتفادي تسجيل حوادث مرورية عبر الطرقات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=983533

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